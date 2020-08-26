منذ سنوات.. أهالي شارع العشرين بفيصل يعانون من تكرار انقطاع المياه

أرسل عدد من أهالي شارع العشرين بحي فيصل بمحافظة الجيزة شكاوى متكررة من انقطاع المياه عن المنطقة بشكل يومي منذ ما يزيد عن شهرين.





وجاء في مضمون إحدى هذه الشكاوى قول المواطن محمد سعد: "المياه بتقطع عن شارع العشرين بفيصل والشوارع المتفرعة منه كتير جدًا، والموضوع مش جديد علينا، فهو ممتد منذ سنوات، لكن الأول كانت بتقطع بسيط مرة أو مرتين في الأسبوع، أما دلوقت بتقطع بشكل يومي، مما يسبب معاناة حقيقية لنا".





وتابع " سعد" : "المياه بتقطع بشكل أكبر في شارعي ترعة عبد العال 1 وترعة عبد العال 2 والشوارع المتفرعة منهما زي شارع: محمود محمد إسماعيل، وهذا بالتحديد الذي أسكن فيه، لافتًا: كان الأول بيتم إبلاغنا عبر الوسائل الإعلامية إنه المياه هتقطع، أما حاليًا نظرًا لأنها بتقطع بشكل يومي لم يعد يتم إبلاغنا بشيء".





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وواصل مواطن شارع العشرين بفيصل: "فيه مناطق زي الطوابق والطالبية بحي فيصل المياه بتقطع عندهم باليومين والتلاتة، كما يحدث عند أصدقاء لي بالمنطقة، وهذا أيضًا معاناة لهم، ولا نعرف السبب الحقيقي لذلك، مختتمًا: نرجو من المسؤولين إيجاد حل عاجل لهذا المشكلة الذي يعاني منها سكان المنطقة، الذين لجأ بعضهم إلي استخراج المياه من تحت الأرض باستخدام ما يعرف " بالطلبات" وهي مياه لا تصلح للشرب، مما ينتج عنها كوارث صحية للمواطنين، وهذا رقم الهاتف للتواصل: ٠١٠٢١٩٩٨٥٩٠".







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