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رياضة

بعد فوز الاتحاد بكأس مصر للسلة .. محمد مصيلحى يهدى الفوز لجماهير الإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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إسلام عوده
أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بفوز ناديه بكأس مصر لكرة السلة للمرة الثالثة عشر فى تاريخه .

وقال محمد مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يهدى الفوز لجماهير الإسكندرية لمساندتها ودعمها للفريق.

وأعرب مصيلحى عن أمله فى حصد فريق السلة للمزيد من البطولات خلال الفترة القادمة، مطالبا جماهير الإسكندرية بالصبر على فريق كرة القدم وعدم استعجال النتائج نظرا للظروف الطارئة التى يمر بها الفريق وخاصة الإصابات بالإضافة إلى عدم وصول بعض اللاعبين الأجانب لظروف الطيران.

وكان فريق السلة بنادى الإتحاد السكندرى تغلب مساء أمس على نظيرة الأهلى ٧٣/٧٦ فى نهائى كأس مصر.
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