إيران: تسجيل 119 وفاة و2243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 119 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد حتى الآن عتبة الـ21 ألف حالة.









وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 21 ألفًا و20 شخصًا".









وأوضحت أنه تم تسجيل 2243 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 365 ألفًا و606 أشخاص حتى الآن.









وأضافت لاري أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا بلغ 314 ألفًا و870 شخصًا حتى الآن، فيما يخضع 3 آلاف و831 من المصابين للعناية المركزة"، مشيرة إلى أن 3 ملايين و113 ألفًا و806 أشخاص خضعوا لاختبار الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.