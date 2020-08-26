AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: تسجيل 119 وفاة و2243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 119 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد حتى الآن عتبة الـ21 ألف حالة.


وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 21 ألفًا و20 شخصًا".


وأوضحت أنه تم تسجيل 2243 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 365 ألفًا و606 أشخاص حتى الآن.


وأضافت لاري أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا بلغ 314 ألفًا و870 شخصًا حتى الآن، فيما يخضع 3 آلاف و831 من المصابين للعناية المركزة"، مشيرة إلى أن 3 ملايين و113 ألفًا و806 أشخاص خضعوا لاختبار الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفيات كورونا في إيران تتجاوز الـ 10 آلاف حالة.. وتسجيل 2595 إصابة جديدة في 24 ساعة

تخطت 230 ألف حالة.. إيران تسجل 2549 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

إيران تسجل 148 وفاة جديدة بـ كورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألفا

الوفيات تجاوزت 13 ألفا.. إيران تسجل 2500 إصابة جديدة بـ كورونا

إيران تسجل 2182 إصابة جديدة و209 حالات وفاة خلال 24 ساعة

تسجيل 2625 إصابة جديدة.. ارتفاع قياسي في عدد وفيات كورونا بـ إيران

ترشيحاتنا

هل موت أحد الأبناء عقاب من الله؟ الإفتاء توضح

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

اهلا مدارس ..التموين تكشف مفاجآت للمواطنين في العام الدراسي الجديد

حرب بين اليونان وتركيا .. أردوغان أجهض مبادرة الوساطة الألمانية

المظاهرات تحاصر منزل السراج.. والوفاق تصف الاحتجاجات بـ أحداث الشغب

الحكومة: توقيع اتفاقية تعاون بين "فاكسيرا" وشركة صينية لتصنيع لقاح كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية