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محافظات

فصل الكهرباء عن قطور في الغربية.. اعرف المواعيد والمناطق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:25 م
كهرباء
كهرباء
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أحمد على

أعلنت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم عن  فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا بقطور يوم الأحد الموافق 30 /8 /2020 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية .

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 أوضحت أن الأماكن  التي تتأثر بفصل الكهرباء هي مدينة قطور والقرى والعزب التابعة للمدينة وهم قرى "دماط - تلبنت - بوريك- عاطف أبو جندي - منشأة الجنيدي - كفر العراقي - شبرابلوله  ".


كما ضمت قري "سعدون - شبرانباص - سجين - كفر بلضم - سملا - كوم على - أبشواي الملق - بلتاج - محله مسير - العمة الريانيه - أميوط - نشيل - خباطة - صرد - العتوات - الشين ، والعزب وتوابعها" .


وتابع أن باقي الأماكن تحوي " مضرب الأرز - محطة الصرف الصحي بقطور"  .


كما أهابت قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة حفاظا على صالح المواطنين .

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