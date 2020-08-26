فصل الكهرباء عن قطور في الغربية.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا بقطور يوم الأحد الموافق 30 /8 /2020 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية .
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أوضحت أن الأماكن التي تتأثر بفصل الكهرباء هي مدينة
قطور والقرى والعزب التابعة للمدينة وهم قرى "دماط - تلبنت - بوريك- عاطف أبو
جندي - منشأة الجنيدي - كفر العراقي - شبرابلوله ".
كما
ضمت قري "سعدون - شبرانباص - سجين - كفر بلضم - سملا - كوم على - أبشواي الملق
- بلتاج - محله مسير - العمة الريانيه - أميوط - نشيل - خباطة - صرد - العتوات - الشين
، والعزب وتوابعها" .
وتابع أن باقي الأماكن تحوي " مضرب الأرز - محطة الصرف الصحي بقطور" .
كما
أهابت قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة
حفاظا على صالح المواطنين .