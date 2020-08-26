AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يلعبون دورا بارزا في مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:57 م
نبيلة مكرم - وزيرة
نبيلة مكرم - وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
Advertisements
سعيد العربي
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج يلعبون دورًا بارزًا في مختلف مراحل مفاوضات مصر في سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في إطار الندوة التوعوية التي نظمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الري، حول جهود مصر في ملف سد النهضة، لمجموعة من شباب الجيلين الثاني والثالث المتواجدين بمصر حاليا، بهدف استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المصريين بالخارج كان لهم عدد من المواقف المشرفة والداعمة لحق مصر في الحفاظ على نصيبها من مياه نهر النيل، بدأت بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام البيت الأبيض الأمريكي نددوا فيها بما سيخلفه بناء سد النهضة من أضرار على مصر، كذلك مشاركتهم في عدد من الحملات الإلكترونية في هذا الشأن.

ونوهت إلى أنه كان من أبرز تلك الحملات، حملة "النيل حياتنا" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وتضمنت هذه الحملة إخراج فيلم تسجيلي عن حق مصر في مياه النيل وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية، بهدف إيصال صوت مصر للمجتمعات الخارجية.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية ملف سد النهضة كونه واحدا من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، لافتة إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة حتى نتمكن من العمل سويا في الترويج لحق مصر في مياه النيل، واستعراض حقيقة ما ينشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لوزير الموارد المائية والري، لاستجابته السريعة لتنظيم هذه الندوة التوعوية لشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، مشيرة إلى ضرورة هذا الحوار في هذا التوقيت الهام لما تمثله من تحصين لأفكار الشباب المصري بالخارج في أن الدولة المصرية لن تتخلي عن حقوقها المائية تحت أي ظرف. 

من جهته، أشار وزير الموارد المائية والري إلى كفاءة استخدام المياه في مصر مقارنة بدول العالم، حيث أنها الأعلى في أفريقيا، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات الحالية إلى الوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي أن الملف يدار من خلال أجهزة الدولة المختلفة كل فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني، بينما تتولى وزارة الخارجية الشق السياسي والقانوني، مشددا على أهمية وجود اتفاق يؤدي إلى التكامل الإقليمي بين الثلاث دول بما يؤدي إلى رفاهية شعوبها.

وفِي ختام اللقاء، أثنى وزير الري على وعي الشباب المهتم بقضايا الوطن والذي ظهر من عمق الأسئلة التي طرحها خلال الحوار، متقدما بالشكر للسفيره نبيلة مكرم على تنظيم هذا اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر والكنيسة .. وزيرة الهجرة تشكر مؤسسات مصر الدينية بسبب النيل حياتنا

وزير الري: مصر دولة جافة.. لن نقبل باتفاق حول سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. وانهياره يتسبب في غرق السودان

وزير الري: المفاوضات مع إثيوبيا بدأت قبل 2011 حول سد آخر غير سد النهضة ..فيديو

وزيرة الهجرة تتفق مع Watch iT على عرض «الممر» مترجمًا على المنصة

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة

وزيرة الهجرة: نرحب بكل الجهود المخلصة لأبناء مصر بالخارج لدعم تنمية الوطن

ترشيحاتنا

بمعدل 6 .. مصر للطيران تزيد رحلاتها اليومية إلى دولة الإمارات

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

أهدر مجهود الفريق أمام سموحة.. طلائع الجيش: سنعاقب عمرو جمال على ما فعله

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

والدة أسامة فيصل تكشف سر طريقة احتفاله بهدفه فى الأهلى .. صورة

أهم الأخبار.. مدبولى يعلن إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وتصعيد يونانى جديد مع تركيا بسبب ترسيم الحدود مع مصر

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم