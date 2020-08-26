ليست بدعة .. الوطنية للانتخابات: الغرامة المالية مطبقة في عدد من دول العالم.. فيديو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قرار فرض الغرامة يتم وفقًا لنص قانوني مشيرا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن قرار فرض الغرامة يتم وفقًا لنص قانوني مشيرا إلى أن الغرامة المالية مطبقة فى دول العالم وليست بدعة، والنيابة العامة هى الجهة التى تحدد طريقة تجميع الغرامة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، وقرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بصوتهم قانوني، موضحًا الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطنى والمشاركة فى الانتخابات.





ولفت إلى أن الدولة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء من توفير مطهرات و كمامات و التباعد.





وأوضح أنه يتم حصر كافة المخالفين عن أداء واجبهم وسيتم تحويلهم للنيابة، موضحًا ان النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه.





وأشار إلى أن المخالفة تشبه مخالفة المرور، ومن حق النيابة أن تخفض الغرامة لـ 10 جنيهات، مؤكدًا ان المواطن الذى سيثبت أنه كان يعانى من فيروس كورونا سيتم حذف الغرامة من عليه، وان القرار فى يد النيابة العامة.



