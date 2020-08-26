جدل على الهواء بين أحمد موسى ومتحدث الحكومة بعد قرار تحصيل رسوم من الطلاب الراسبين

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، تفاصيل قرار فرض رسوم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي، وأن القرار يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، موضحًا أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنويا.





تعديل القرار يراعي حالات الرسوب القهري، ويستهدف حالات الرسوب غير المبررة. وأضاف المتحدث باسم الحكومة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن «بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%، و









وتابع : طالب الطب البشري والأسنان سيدفع مبلغا يتراوح ما بين 6 آلاف و 12 ألف جنيه حال الرسوب مرة واحدة، وفقا لمجلس الجامعة، أما طلاب الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، سيدفعون مبلغا يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، و من 4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و من 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.









وكشف أنه فى حال رؤية مجلس الجامعة أن ظروف الطالب لا تسمح بتسديد المبلغ قد يعفيه بشكل جزئي بتخفيض المبلغ أو إعفائه نهائيا بعد التقدم بمذكرة تكشف تفاصيل الحالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القانون سيحال إلى مجلس النواب وسيتم إقراره بعد الموافقة عليه. وتابع أن بعض الحالات تلجأ إلى الرسوب المتكرر لتأجيل التجنيد، وهو ما يترتب عليه أخذ فرصة طالب آخر مستجد»، مستبعدا تطبيق نفس الإجراءات على التعليم الأساسي لمنع ارتفاع نسبة التسرب من التعليم.







