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أخبار العالم

اليونان: مستعدون لخفض التصعيد مع تركيا في شرق المتوسط بشرط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت اليونان اليوم الأربعاء، استعدادها لخفض التصعيد في شرق المتوسط مع تركيا، وذلك بشرط أن تتوقف تركيا عن استفزازاتها.


جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في شرق المتوسط خلال اتصال هاتفي.


وكان وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس، قال في وقت سابق، خلال لقاء مع نظيره الألماني الزائر هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا تخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة أو مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولكن تركيا بدت متحدية، حيث قال جاويش أوغلو، بعد وقت قصير من لقائه القصير في أنقرة مع ماس، إن تركيا "ستفعل ما هو ضروري دون تردد" بينما نددت باليونان بشأن تصريحاتها بأنها ستدافع عن حقوقها، محذرًا إياها من "تعريضها للخطر" نفسها من خلال لعب دور الطُعم في بعض البلدان - في ما كان يُنظر إليه على أنه إشارة واضحة إلى فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا مستعدة للتفاوض مع اليونان لكن من دون شروط مسبقة.
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