مين اللي هيدفع.. وزير التعليم العالي يحسم جدل رسوم الرسوب

حسم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي ، اللغط القائم بشأن القانون التي خرجت به الوزارة الجديد بشأن دفع الطلاب رسوما في حالة إعادة العام الدراسي في الكليات المختلفة الحكومية. عبدالغفارإعادة





وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك رسوما سيتم فرضها على الطلاب في دخول الامتحان والطالب المستجد في السنة الدراسية هيدفع والطالب الذي لديه عذر مرضي لا يطبق عليه الرسوم"، متابعا أن :"الطالب المهمل والمقصر هو من يطبق عليه الرسوم".









وتابع: الطالب الذي لا يستطيع دفع الرسوم هنا القانون يعطي الحق لمجلس الكلية اعفاء اي طالب يرى انه غير قادر على دفع هذه الرسوم، مستدركا :"الرسوم لا تزيد على 10% إلى 15 % من النسبة التي تتحملها الدولة في تعليم الطالب في هذه الكلية".









وأكمل: "حصيلة هذه الأموال تدخل في العملية التعليمية في الكلية، وبالتالي للدولة اعطيت فرصة للجماعة ان تتحمل هذا الرسوب ومنعت الطلاب من الرسوب وحسن التعليم".





واختتم: "اللي مش هيدفع وهو قادر لن يدخل الامتحان لانه غير مهتم، والطالب اللي نجح ومعاه مادة أو مادتين لا يطبق عليه أي رسوم، والرسوم تطبق فقط على الطالب الذي يعيد السنة وهذا الأمر يطبق في الجامعات الحكومية وفي الجامعات الخاصة هذا القرار مطبق من الاساس وفي حالة اعادة الطالب السنة سيدفع المصاريف".



