AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بتيشيرت أحمر.. الخطيب يساند الأهلي في مباراة الجونة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:50 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
حسام الحارتي- عدسة حسن العمدة
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على مساندة لاعبيه خلال مواجهة الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .

وظهر محمود الخطيب  داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي لتدعيم لاعبيه أمام نادي الجونة .

وانتهت أحداث 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وهدد أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرمى منافسه الجونة في هجمتين كادتا أن تسكنا شباك الجونة.


مجدي أفشة مرر ركلة ركنية في الدقيقة 5 استقبلها أليو ديانج سددها نحو المرمى وتسقط أمام بادجي داخل منطقة الجزاء، ثم يحاول تسديدها ويقتنصها اسلام طارق حارس مرمى الجونة. 


وفي الكرة الثانية، ركنية علي معلول التي تلقاها أليو بادجي في الدقيقة 8 وتوغل حتى وصل لحارس المرمى ولكنه تدخل وقطع الطريق على بادجي واصطدم ارضاََ وتلقى العلاج. 


وتلقى أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أول بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع احد لاعبي الجونة في منتصف ملعب المارد الاحمر.


واكتفى فريق الجونة بتنظيم دفاعاته لردع هجوم النادي الأهلي، الذي بدأ مبكراََ منذ الدقيقة الأولى.


وهدأت المباراة من الطرفين بعد انتهاء ربع الساعة الأولي من المباراة، واستقرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أحد الفريقين.


واستمرت الكرة حائرة حتى الدقيقة 25 من عمر المباراة، ولم يختبر أحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نهائياََ.


وتعرض آلان كيانبادي الأوغندي لاعب الجونة للإصابة، وخرج من الملعب بعد توقف اللعب من أجل تلقيه العلاج في الدقيقة 27 من عمر المباراة.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.


ويضم التشكيل الأساسي للجونة كلا من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

75 دقيقة .. الجونة يقلص فارق الأهداف مع الأهلي بمساعدة أحمد فتحي

حفلة أهداف.. الأهلي يهزم الجونة 5/2 في ودية بطابع المباريات الرسمية.. فيديو

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

القمة 120 .. الأهلى يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني

أليو بادجي يهدد مرمى الجونة مرتين والحارس يتدخل للإنقاذ

ترشيحاتنا

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ارتفاع جديد اليوم.. الصحة: تسجيل 206 إصابات بـ كورونا.. و19 وفاة

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

فايلر: مشاركة صالح جمعة مع الأهلي مسألة وقت

ارتفاع جديد| "الوزراء": اليوم سنتجاوز الـ200 إصابة بكورونا.. فيديو

تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

AdvertisementS

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

انت جاي تقلب زلاتان قدامنا.. الجونة يسخر من مروان محسن بعد هدفه الرائع مع الأهلي

نقل لاعب المصري للمستشفى عقب لقاء نادي مصر

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطرد مندوبي مرتضى منصور ..الطلائع بطل مرتبط اليد.. بايرن ميونخ يرفض ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها