بـ أماكن السهر.. الهضبة يحتل المرتبة 15 عالميا بين أكثر الكليبات مشاهدة على يوتيوب

احتل النجم الكبير عمرو دياب بفيديو كليب "أماكن السهر" مركزا متقدما بين الأغاني الأكثر مشاهدة على مستوى العالم عبر موقع يوتيوب.





وجاء كليب أماكن السهر في المرتبة الـ 15 بين أكثر من 30 أغنية مصورة من حيث المشاهدة على يوتيوب حول العالم، وهي القائمة التي لم تضم أي أغنية عربية مصورة أخرى.





يذكر أن أغنية أماكن السهر قد حطمت اليوم رقم ٣ ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحها.





أماكن السهر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد نجار.