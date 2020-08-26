AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ أماكن السهر.. الهضبة يحتل المرتبة 15 عالميا بين أكثر الكليبات مشاهدة على يوتيوب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
احتل النجم الكبير عمرو دياب بفيديو كليب "أماكن السهر" مركزا متقدما بين الأغاني الأكثر مشاهدة على مستوى العالم عبر موقع يوتيوب.

وجاء كليب أماكن السهر في المرتبة الـ 15  بين أكثر من 30  أغنية مصورة من حيث المشاهدة على يوتيوب حول العالم، وهي القائمة التي لم تضم أي أغنية عربية مصورة أخرى.

يذكر أن أغنية أماكن السهر قد حطمت اليوم رقم ٣ ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحها.

أماكن السهر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد نجار.
بـ أماكن السهر.. الهضبة يحتل المرتبة 15 عالميا بين أكثر الكليبات مشاهدة على يوتيوب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تسريبها.. الجمهور يبحث عن «أماكن السهر» لـ عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح كليب "أماكن السهر".. فيديو

بـ أماكن السهر .. عمرو دياب يحقق 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.. فيديو

عمرو دياب الأكثر بحثا على جوجل ويتربع على قمة يوتيوب بـ أماكن السهر

في يوم واحد فقط.. "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليوني مشاهدة على يوتيوب

لليوم الثالث .. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أماكن السهر

ترشيحاتنا

مين اللي هيدفع.. وزير التعليم العالي يحسم جدل رسوم الرسوب

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

فايلر: مشاركة صالح جمعة مع الأهلي مسألة وقت

بعشرة لاعبين.. مروان محسن يهدي الأهلي فوزا غاليا أمام الجونة.. فيديو

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها