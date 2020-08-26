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بث تجريبي.. وزير الاتصالات: 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:07 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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البهي عمرو
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت اليوم بث تجريبي لمنصة مصر الرقمية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن  مصر الرقمية مشروع ضخم لأجهزة الدولة ، وتم إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تدريبي.

ولفت إلى أنه تم إصدار خدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية من خلال منصة رقمية، ويتم رفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصة مصر الرقمية.  

وأوضح أن، المحامى يستطيع تحريك الدعوى القاضية الخاصة به من خلال الحاسب الآلي وأشار إلى أنه تم اتاحة خدمات التوثيق المميكنة من خلال 361 مكتبا مطورا للشهر العقاري و البريد و خدمة المواطنين نهاية سبتمبر القادم.

وسيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل و مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات.

وتابع: منصة مصر الرقمية من ضمن عملها تجديد رخصة القيادة و استخراج البطاقة واستخراج بطاقة التموين من المنزل، مؤكدًا "الرخصة سيتم إرسالها للمنزل مقابل رسوم".

وكشف أنه تم تخصيص 50  مكتبا على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المميكنة، موضحًا أن أماكن المكاتب لم يتم تحديدها.

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