هالة فاخر: برامج الأطفال تؤثر في التربية وترسل نصائح بشكل غير مباشر

علقت الفنانة هالة فاخر، على عدم تواجد أعمال درامية وسينمائية موجهة للأطفال، قائلة "عمالة أدمع ومش مصدقة ان برامح الأطفال مش موجودة".





وقالت هالة فاخر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن برامج الأطفال والفوازير كانت تؤثر في تربية الأطفال زمان".





وأضافت هالة فاخر: "برامج الأطفال كانت ترسل نصائح للأطفال في إطار درامي خفيف بشكل غير مباشر يسهم في تربية الطفل، وإضافة مجموعة من القيم والمبادئ للطفل".





وتابعت هالة فاخر: "كتابة برامج الأطفال والأعمال الموجهة للطفل تضيف قيمة كبيرة".



