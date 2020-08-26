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مرأة

لما تخرج من البيت.. 5 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:39 م
حيل للتغلب على ارتفاع
حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الصيف
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آية التيجي
مع تعرض الجسم لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، فقد يكون الجسم أكثر عرضة لـ الجفاف ومشاكل الجلد والبشرة ، وذلك إن لم يتم اتباع بعض الحيل البسيطة والتعليمات الهامة، التي تقي الجسم من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه مع تعرض الجسم لـ ارتفاع درجات الحرارة ، وأشعة الشمس الشديدة، قد يتعرض الجلد للجفاف، ويمكن ان يصاب الشخص بما يعرف بضربة شمس.


وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان هناك بعض الحيل والنصائح التي يجب ان نتبعها في الصيف، وذلك لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرها السلبي على الجلد والبشرة والصحة بشكل عام.

1- لا يجب ان نتعرض لـ حرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس.

2- شرب كميات كبيرة من الماء عند التواجد خارج المنزل، وعدم استبداله بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش.

3- نقوم بعمل الزبادي المثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم، الذي يحتوي على الكثير من السكريات والدهون، بالإضافة إلى ان الزبادي بالفواكة وجبة مثالية للاطفال في فصل الصيف، ويتم إضافة عسل النحل بكميات معقولة وبحسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

4- يفضل ممارسة الرياضة في مكان مفتوح، وقبل وقت ذروة الشمس، أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة، وذلك لكي نحصل على تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

5- الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب حدوث الجفاف.

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حقولكم أهم نصائح للجو الحر إللي إحنا فيه دة ١-متتعرضش لحرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس. ٢-نشرب ماء كتير مانستبدلوش بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش. ٣-ممكن نعمل في البيت زبادي مثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم إللي مليان سكر ودهون والتحلية دي هتكون مناسبة كمان للأطفال وممكن نضيفلها عسل نحل بكميات معقولة محسوبة من السعرات. ٤-يفضل ممارسة الرياضة لو في مكان مفتوح تكون في أوقات غير أوقات وجود حرارة الشمس القوية فيمكن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة من بعد العصر إلى الليل أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة البعيدة عن حرارة الشمس المباشرة في النهار . ٥-الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب الجفاف.. دمتم أقوياء💪🏻❤️ معتز القيعي

A post shared by معتز القيعى Moataz El-Keiy (@moataz.elkeiy) on

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