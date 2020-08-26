لما تخرج من البيت.. 5 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه مع تعرض الجسم لـ ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس الشديدة، قد يتعرض الجلد للجفاف، ويمكن ان يصاب الشخص بما يعرف بضربة شمس. مع تعرض الجسم لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، فقد يكون الجسم أكثر عرضة لـ الجفاف ومشاكل الجلد والبشرة ، وذلك إن لم يتم اتباع بعض الحيل البسيطة والتعليمات الهامة، التي تقي الجسم من تأثير ارتفاع درجات الحرارة





اقرأ ايضا | مع ارتفاع درجات الحرارة.. أطعمة ينصح بتناولها في الصيف





وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان هناك بعض الحيل والنصائح التي يجب ان نتبعها في الصيف، وذلك لتجنب ارتفاع درجات الحرارة ، وتأثيرها السلبي على الجلد والبشرة والصحة بشكل عام.





1- لا يجب ان نتعرض لـ حرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس.





2- شرب كميات كبيرة من الماء عند التواجد خارج المنزل، وعدم استبداله بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش.





3- نقوم بعمل الزبادي المثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم، الذي يحتوي على الكثير من السكريات والدهون، بالإضافة إلى ان الزبادي بالفواكة وجبة مثالية للاطفال في فصل الصيف، ويتم إضافة عسل النحل بكميات معقولة وبحسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.









4- يفضل ممارسة الرياضة في مكان مفتوح، وقبل وقت ذروة الشمس، أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة، وذلك لكي نحصل على تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

5- الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب حدوث الجفاف.



