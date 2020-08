لما تخرج من البيت.. 5 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

View this post on Instagram

حقولكم أهم نصائح للجو الحر إللي إحنا فيه دة ١-متتعرضش لحرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس. ٢-نشرب ماء كتير مانستبدلوش بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش. ٣-ممكن نعمل في البيت زبادي مثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم إللي مليان سكر ودهون والتحلية دي هتكون مناسبة كمان للأطفال وممكن نضيفلها عسل نحل بكميات معقولة محسوبة من السعرات. ٤-يفضل ممارسة الرياضة لو في مكان مفتوح تكون في أوقات غير أوقات وجود حرارة الشمس القوية فيمكن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة من بعد العصر إلى الليل أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة البعيدة عن حرارة الشمس المباشرة في النهار . ٥-الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب الجفاف.. دمتم أقوياء💪🏻❤️ معتز القيعي