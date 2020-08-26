لما تخرج من البيت.. 5 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

مع تعرض الجسم لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، فقد يكون الجسم أكثر عرضة لـ الجفاف ومشاكل الجلد والبشرة ، وذلك إن لم يتم اتباع بعض الحيل البسيطة والتعليمات الهامة، التي تقي الجسم من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه مع تعرض الجسم لـ ارتفاع درجات الحرارة ، وأشعة الشمس الشديدة، قد يتعرض الجلد للجفاف، ويمكن ان يصاب الشخص بما يعرف بضربة شمس.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه مع تعرض الجسم لـ ارتفاع درجات الحرارة ، وأشعة الشمس الشديدة، قد يتعرض الجلد للجفاف، ويمكن ان يصاب الشخص بما يعرف بضربة شمس.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ان هناك بعض الحيل والنصائح التي يجب ان نتبعها في الصيف، وذلك لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرها السلبي على الجلد والبشرة والصحة بشكل عام.
1- لا يجب ان نتعرض لـ حرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس.
2- شرب كميات كبيرة من الماء عند التواجد خارج المنزل، وعدم استبداله بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش.
3- نقوم بعمل الزبادي المثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم، الذي يحتوي على الكثير من السكريات والدهون، بالإضافة إلى ان الزبادي بالفواكة وجبة مثالية للاطفال في فصل الصيف، ويتم إضافة عسل النحل بكميات معقولة وبحسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.
4- يفضل ممارسة الرياضة في مكان مفتوح، وقبل وقت ذروة الشمس، أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة، وذلك لكي نحصل على تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
5- الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب حدوث الجفاف.
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حقولكم أهم نصائح للجو الحر إللي إحنا فيه دة ١-متتعرضش لحرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربة شمس. ٢-نشرب ماء كتير مانستبدلوش بالعصائر والمشروبات الغازية وقت العطش. ٣-ممكن نعمل في البيت زبادي مثلج مع الفاكهة الطازجة بدل الآيس كريم إللي مليان سكر ودهون والتحلية دي هتكون مناسبة كمان للأطفال وممكن نضيفلها عسل نحل بكميات معقولة محسوبة من السعرات. ٤-يفضل ممارسة الرياضة لو في مكان مفتوح تكون في أوقات غير أوقات وجود حرارة الشمس القوية فيمكن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة من بعد العصر إلى الليل أو ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة البعيدة عن حرارة الشمس المباشرة في النهار . ٥-الحرص على شرب الماء أثناء التمرين لتجنب الجفاف.. دمتم أقوياء💪🏻❤️ معتز القيعي