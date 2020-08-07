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10 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:01 م
10 حيل للتغلب على
10 حيل للتغلب على ارتفاع الحرارة نهائيا
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اسماء محمد
نتعرض خلال فصل الصيف للمعاناة من ارتفاع درجات الحرارة التى تجعلنا غير قادرين على مواصلة المهام بنفس النشاط بل قد نضطر لتأجيل الذهاب لبعض الامكان.
عرض موقع " lifehacker " اهم 10 حيل تساعد فى التغلب على ارتفاع الحرارة نهائيا خلال فصل الصيف.
تناول الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم 
وجه المروحة للخارج بوضعها أمام الشباك 
ضع ستائر عازلة للحرارة على النوافذ فى النهار
لاتقوم بتمرينات حادة وكثيفة خاصة فى النهار 
قلل من اثر الرطوبة عليك بارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية 
تناول الاطعمة الباردة وابتعد عن التسخين قدر الامكان 
حاول تبريد جسمك اثناء النوم
تبريد سيارتك ويمكن فتح نافذة وفتح الباب عدة مرات 
معرفة أفضل نقاط تبريد جسمك ووضع قطعة ثلج ملفوفة بقماش عليها

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