مع ارتفاع درجات الحرارة.. 7 إجراءات وقائية لتجنب الحرائق

مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، فقد يزيد من احتمالية حدوث الحرائق، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة، سواء كانت خسارة بشرية أو خسارة مالية.
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ويمكن تجنب حدوث الحرائق بعدة طرق مختلفة، ووفقا لما جاء ف موقع بولد سكاي الهندي، فسوف نقوم بذكر 7 إجراءات وقائية يجب اتباعها لـ تجنب حدوث الحرائق، ومن أهمها:
1- عدم ترك الأشياء القابلة للإشتعال فى متناول الأطفال.
2- إجراء الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.
3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.
4- استخدام الأجهزة والوصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.
5- توفير جهاز إطفاء حريق "مطفأة حريق" بالمنزل.
6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.
7- تجنب التدخين بالمنزل.