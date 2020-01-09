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مرأة

تجنب الحرائق.. 7 نصائح يجب اتباعها فورا عند استخدام الدفاية الكهربائية

الخميس 09/يناير/2020 - 03:59 م
7 نصائح يجب اتباعها
7 نصائح يجب اتباعها فورًا عند استخدام الدفاية الكهربائية
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حياة عبد العزيز
الكثير من المنازل تستخدم الدفاية الكهربائية، دون معرفة مخاطرها على الصحة، فهي تسبب أضرارا جسيمة، كما تشعل الحرائق، فتعرف على أهم النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الدفاية الكهربائية في المنزل، وذلك وفقًا لموقع "boldsky".

نصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية:

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- عدم وضع الملابس بالقرب من الدفاية الكهربائية.
- تنظيف الدفاية الكهربائية من الأتربة مرتين في الأسبوع.
- وضع الدفاية الكهربائية على مكان مرتفع من سطح الأرض.
- وضع الدفاية في أماكن واسعة بعيدًا عن الأماكن المغلقة.
- تجنب تشغيل الدفاية عند النوم.
- فتح النوافذ عند التشغيل خلال اليوم.
- شراء الدفاية الكهربائية ذات الأنواع الجيدة والبعد عن الرخيص ومجهول الهوية.
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