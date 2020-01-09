بعد مصرع والد إيهاب توفيق.. تعرف على مخاطر الأجهزة الكهربائية في المنزل

بـ رفقة شقيقتها.. هيدي كرم تتألق بالجلد الأسود عبر إنستجرام

الميكروويف:

ينصح بالتقليل من استخدام الميكروويف قدر الإمكان والمهم جدا فحصه سنويا للتأكد من عدم تسرب الأشعة الصادرة منه نحو الجوار، وينبغي عدم السماح للأطفال بدخول المطبخ أثناء تشغيله.



التليفزيون الملون:

يعتبر التليفزيون الملون من أخطر الأجهزة على الجسم، ولتفادي مخاطره ينصح بالجلوس بعيدا قدر الإمكان والتقليل من فترات مشاهدته، وينبغي عدم وضع التليفزيون بالقرب من السرير في غرفة النوم، ومن المهم جدا عدم السماح للأطفال بالاقتراب منه.

الميكروويف:ينصح بالتقليل من استخدام الميكروويف قدر الإمكان والمهم جدا فحصه سنويا للتأكد من عدم تسرب الأشعة الصادرة منه نحو الجوار، وينبغي عدم السماح للأطفال بدخول المطبخ أثناء تشغيله.التليفزيون الملون:يعتبر التليفزيون الملون من أخطر الأجهزة على الجسم، ولتفادي مخاطره ينصح بالجلوس بعيدا قدر الإمكان والتقليل من فترات مشاهدته، وينبغي عدم وضع التليفزيون بالقرب من السرير في غرفة النوم، ومن المهم جدا عدم السماح للأطفال بالاقتراب منه.

شهدت الساعات الماضية اندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان إيهاب توفيق، أدى لمصرعه متأثرا بالاختناق الذي نتج عن اشتعال أحد الأجهزة الكهربائية، وكان السبب في الحريق.ووفقًا لموقع "PLATINUM" إليكم أبرز الأجهزة الكهربائية التى تسبب حرائق شديدة.المدفأة الكهربائية:تعتبر المدفأة الكهربائية مصدرا قويا لنشوب الحرائق العالية، خصوصا إذا استخدمت ليلا، وينصح بعدم استخدامها بالقرب من السرير للتقليل من حدوث أضرار أو حرائق فى المنزل على الشخص أثناء النوم.أقرأ أيضاً