بعد حريق فيلا إيهاب توفيق.. 4 كوارث صحية لـ استخدام الدفاية الكهربائية

كشفت التحقيقات أن النيران التي اشتعلت في فيلا الفنان إيهاب توفيق، بسبب ماس كهربائي بالدفاية الكهربائية، مما أدى إلى مصرع والد الفنان إيهاب توفيق.



تعرف على أضرار الدفاية الكهربائية على الصحة ومخاطرها وفقًا لموقع "erieinsurance".



- تستخدم الدفاية الكهربائية غاز أول أكسيد الكربون، وذلك الغاز يسبب أضرارا جسيمة للصحة، حيث تتعرض الرئة لأمراض عديدة، مثل التسمم والربو وسرطان الرئة.



- تعتبر الدفاية الكهربائية واحدة من المخاطر التي يتعرض لها أصحاب الحساسية المفرطة، ينصح الباحثون وفقًا لموقع "erieinsurance" بأنه يجب إيقاف تشغيل الدفاية أثناء النوم حتى لا يشعر الشخص بالاختناق.



- تتسبب الدفاية الكهربائية في جفاف الجلد، والذي ينتج عنه التهابات مفرطة واحمرار.



- كما يعد من أبرز أضرار الدفاية الكهربائية؛ حدوث ضرر بشبكية العين، فعندما تتعرض العين للهواء الذي يصدر من الدفاية، فإنها مع مرور الوقت يمكن أن تصاب بالعمى.