7 نصائح لتنظيف الأجهزة الكهربائية دون ماء

الأجهزة الكهربائية لا تشبه باقي أدوات المنزل، إذ تقتضي العناية بها، بعض الاحتياطات لضمان سلامتك وسلامة الجهاز بعد التنظيف، لذلك جمعنا بعض الأدوات المنزلية الهامة، والاحتياطات العامة، ليكون تنظيف الأجهزة أسهل، وفقا لما نشره موقع هيلث .



تنظيف لوحة المفاتيح:



مع لوحة المفاتيح لا تستعمل أبدًا أي رشاش، ولا سوائل عمومًا، فكما يمكنها التسلل إلى الداوئر الكهربائية بالأسفل، يمكنها أيضًا أن تمحي الحبر عن الأزرار وتضيع الأحرف.



أفضل طريقة لتنظيف الكيبورد هي المكنسة الكهربائية، يليها القماش المبلل المعصور، والشريط اللاصق.



استعمل الشريط اللاصق في إزالة الأتربة عن جوانب الأزرار وأسفلها، بجعلها تلتصق في الجهة الصمغية من الشريط.



تنظيف الشاشات:



استخدم قماش المايكروفايبر، الذي وجد أنه أفضل نوع للتعامل مع الشاشات الكهربائية، وغالبًا لن تحتاج إلى أدوات أخرى، وفي حالة البقع الناتجة عن لمس الشاشات بأيد غير نظيفة، فيمكنك استعمال ملمع الزجاج، أو الماء الفاتر مع الخل، وتجنب تمامًا العطور الطيارة والكحوليات.



تنظيف الأماكن الدقيقة التي تتجمع فيها خطوط الأوساخ في أي جهاز:



استخدم خلة الأسنان في هذا الغرض، لقوة سنها الرفيع، وفي نفس الوقت لأن الخشب آمن على الأجهزة الكهربية. نظف بالخلة الأماكن الدقيقة والتي يصعب تنظيفها دون الماء، وخاصة مداخل السماعات والشاحن في الأجهزة، لأن كفاءتها تقل مع تراكم الغبار الصلب عليها. استعمل الخلة برفق لكي لا تتلف السنون الرفيعة، وتأكد من عدم وجود شروخ فيها.