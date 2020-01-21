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أخبار البلد

أحسن لك شد الفيشة.. حماية المستهلك تحذر المواطنين من شواحن الأجهزة الكهربائية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:42 ص
حماية المستهلك تحذر
حماية المستهلك تحذر المواطنين من شواحن الأجهزة الكهربائية
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في الوقت الذي يشتكي فيه كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك الكهربي، رغم عدم كثرة الإضاءة والأجهزة الكهربائية في المنازل، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عادات تستهلك الكثير من الكهرباء رغم عدم وجود أي جدوى أو منفعة منها.

ومن أكثر تلك العادات والمفاهيم الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الاستهلاك الكهربائي، هى التعامل الخاطئ مع الأجهزة الكهربائية والشواحن المتعلقة بها، وتركها في مصدر الكهرباء بدون أي منفعة منها بعد الانتهاء من عملية الشحن.

وفي منشور لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر فيه من هذه العادة حيث كتب: «يعتقد الكثير من المواطنين أن ترك الشاحن في فيشة الكهرباء بدون وضع أي جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره، لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تماما».

ووفقا للمنشور الذي نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن ترك الشاحن في مصدر الكهرباء رغم عدم وجود الجهاز على الشاحن يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعدم تركه في «الفيشة» للترشيد من استهلاك الكهرباء.
أحسن لك شد الفيشة.. حماية المستهلك تحذر المواطنين من شواحن الأجهزة الكهربائية
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