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حذر من عودة التقبيل والأحضان.. هاني الناظر: ارتفاع درجات الحرارة وراء انحسار كورونا.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:02 م
كورونا
كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، إن ارتفاع درجات الحرارة ، وراء إنحصار موجة فيروس كورونا ، مؤكدا أن ذلك له دلالاته العلمية .

وأضاف الدكتور هاني الناظر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن مجهودات الدولة في مكافحة فيروس كورونا ، يمثل عاملا أخر ، في تراجع الوباء ، من التعامل السليم مع المرضى ، والإلتزام بالإجرءات الوقائية.

وأشار "الناظر" ، إلى أنه من الضروري الإستمرار في تطبيق الإجرءات الإحترازية ، لأن الفيروس مازال موجودا ، موضحا أنه لا أحد يتمني عودة الموجة الشديدة من جديد، مؤكدا أن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا .

وأكد "الناظر"  ، ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات ، في كل الأماكن المزدحمة ، وضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ، والنظافة الشخصية .

وحذر "الناظر" ،  من عودة عادة التقبيل والأحضان ، موضحا أنه لا مانع من الإستمتاع بـ إجازة الصيف ، ولكن مع مراعاة الإجرءات الإحترازية.
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