حذر من عودة التقبيل والأحضان.. هاني الناظر: ارتفاع درجات الحرارة وراء انحسار كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، إن ارتفاع درجات الحرارة ، وراء إنحصار موجة فيروس كورونا ، مؤكدا أن ذلك له دلالاته العلمية .





وأضاف الدكتور هاني الناظر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن مجهودات الدولة في مكافحة فيروس كورونا ، يمثل عاملا أخر ، في تراجع الوباء ، من التعامل السليم مع المرضى ، والإلتزام بالإجرءات الوقائية.





وأشار "الناظر" ، إلى أنه من الضروري الإستمرار في تطبيق الإجرءات الإحترازية ، لأن الفيروس مازال موجودا ، موضحا أنه لا أحد يتمني عودة الموجة الشديدة من جديد، مؤكدا أن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا .





وأكد "الناظر" ، ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات ، في كل الأماكن المزدحمة ، وضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ، والنظافة الشخصية .





وحذر "الناظر" ، من عودة عادة التقبيل والأحضان ، موضحا أنه لا مانع من الإستمتاع بـ إجازة الصيف ، ولكن مع مراعاة الإجرءات الإحترازية.