برلمانى: الحكومة تعاملت بدرجة عالية من الكفاءة والحكمة بشأن مواجهة فيروس كورونا

قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الحالية جاء بسبب الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة والقيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تعاملت بدرجة عالية من الكفاءة والحكمة بشأن مواجهة فيروس كورونا، حيث لم تصل حالات الإصابات فى مصر إلى حالات الذروة المرتفعة فى الدول الكبرى الصناعية.





وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الحكومة كانت تتعامل مع فيروس كورونا بشكل جيد من خلال دراسة حالات الإصابات فى الدول الأخرى.





واختتم: نتفائل بكل الخير خلال الفترة المقبلة أن يستمر التراجع فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.