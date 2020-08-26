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برلماني: إغلاق المحال والمقاهي ستختلف من منطقة لأخرى ولا مواعيد محددة حتى الآن.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:32 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال النائب محمد الفيومي عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إننا لم نتفق على مواعيد محددة حتى الآن لإغلاق المحال التجارية.
 
وأضاف النائب محمد الفيومي خلال  مداخلة في برنامج "مساء دي ام سي " المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مواعيد إغلاق المحال والمقاهي  سوف تختلف من منطقة لأخرى.

ووتابع عضو اللجنة العليا للمحال العامة أن القانون حدد مدد معينة بشأن تراخيص المحال  كما أن هناك اجراءات ميسرة في القانون منها ترخيص المحال بالإخطار لافتا إلى أن القانون أنشأ مايسمى مراكز الإعتماد  لمنح شهادة إستيفاء شروط الترخيص للمحال.

وأوضح النائب محمد الفيومي أن التعامل سيكون من خلال شباك واحد لترخيص المحال العامة موضحا أنه كانت  هناك عقبات في الفترات السابقة بشأن شروط ترخيص المحال.

وأشار إلى أن كل دول العالم تحدد مواعيد لإغلاق المحال العامة كما أم مواعيد فتح المحال سيختلف حسب طبيعة كل نشاط.
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