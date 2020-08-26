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رياضة

بعد إنقاذه الأهلي أمام الجونة.. طه إسماعيل لوالد مروان محسن: متزعلش

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:44 م
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
أشاد طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق بمروان محسن لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء عقب تسجيل هدف الفوز خلال مواجهة الجونة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري.


ووجه طه إسماعيل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس " ، الإعتذار لمحسن ثروت والد مروان محسن لاعب النادي الأهلي قائلا :" متزعلش".

وأتم:" مروان محسن استطاع إحراز هدف الفوز في مرمي الجونة ولكن نأمل ان يعود الفريق إلي كامل قوته من جديد".

وانتقد طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق مروان محسن عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.
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