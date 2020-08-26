بعد إنقاذه الأهلي أمام الجونة.. طه إسماعيل لوالد مروان محسن: متزعلش

ووجه طه إسماعيل خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس " ، الإعتذار لمحسن ثروت والد مروان محسن لاعب النادي الأهلي قائلا :" متزعلش".





وأتم:" مروان محسن استطاع إحراز هدف الفوز في مرمي الجونة ولكن نأمل ان يعود الفريق إلي كامل قوته من جديد".





وانتقد طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق مروان محسن عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.