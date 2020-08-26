الشناوي: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية.. ونسعى دائمًا لإسعاد الجماهير

أشاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا المطلوب منهم.





قال الشناوي إن اللاعبين جميعًا تحلوا بروح عالية، وكان لديهم إصرار شديد على تحقيق الفوز، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن قوة الأهلي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة.





وتعليقًا على هدف الفوز الذي سجله مروان محسن، قال الشناوي: «مروان من أهم لاعبي الفريق وهو أفضل مهاجم في مصر حاليا.. وهو لا يركز في الانتقادات السلبية التي توجه له، بل يؤدي دوره في الملعب وينفذ تعليمات المدير الفني، وهذا حال جميع لاعبي الفريق الذين يحرصون دائما على تقديم أفضل أداء لديهم وعدم التأثر بالانتقادات».



