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فن

ربنا أراد يطبطب على مروان.. نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي على الجونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:20 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هدف مروان محسن في مباراة الجونة، والتي انتهت منذ قليل بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء. 

وقال نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الماتش ده وكل اللي حصل فيه.. من عقم تهديفي وإخراج أحسن لاعب في الأهلي في تغيير غير مفهوم.. كل ده عشان ربنا أراد يطبطب على مروان.. سبحان الله".

وأضاف نبيل الحلفاوي "على فكرة.. دي مش أول مرة الشناوي يصنع لعب.. الشناوي نسبة دقة تمريراته الطويلة عموما عالية.. بس المرة دي بانت عشان سحب لنصف ملعبه وأسفرت عن هدف".

وأوضح نبيل الحلفاوى "وأخيرا.. الأهلي محتاج المعارين.. وربنا يشفي المصابين".  
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