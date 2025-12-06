من انفجارات غزة إلى جائزة ترامب | مشهد سياسي وإنساني مضطرب يربك المنطقة

يشهد المشهدين الإقليمي والدولي سلسلة متلاحقة من التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية، تتقاطع آثارها بين قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الدولية، والتحركات الأمريكية، وصولا إلى الفعاليات الرياضية العالمية.

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض أبرز المستجدات، بدءا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مرورا بالمواقف العربية والدولية، وصولا إلى الأحداث المرتبطة بالإدارة الأمريكية والأنشطة الأممية والرياضية.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة معاريف، بأن دوي الانفجارات الذي سمع في مدن وسط إسرائيل ناتج عن عمليات هندسية يجريها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة ضمن نشاطاته العسكرية المستمرة.

عمليات هندسية داخل غزة

وأوضح جيش الاحتلال أن الأصوات ناجمة عن تفجيرات ميدانية تستهدف مواقع محددة في القطاع، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياته الأمنية لمواجهة التهديدات المتصاعدة من غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش نفذ عمليات تفجير لمبانٍ سكنية في مناطق انتشار قواته ببيت لاهيا شمالي القطاع، في سياق تدمير البنى التحتية التي يعتقد استخدامها لأغراض عسكرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر تلعب دورا قياديا ومهما في دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، مشيدا بالتنسيق الوثيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية لإفشال مخططات التهجير ووقف العدوان على غزة.

انتهاكات جسيمة بحق الأسرى

وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، حذر الهباش من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، واصفا هذه الممارسات بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان" تشمل الحرمان من الطعام والنوم والعلاج، إضافة إلى التعذيب والتنكيل الممنهج، كما تطرق إلى الوضع الصعب الذي يعيشه القائد مروان البرغوثي داخل العزل الانفرادي.

وقف إطلاق النار أحادي الجانب

وانتقد الهباش استمرار العدوان الإسرائيلي رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى تجاوز عدد الشهداء حاجز 300 شهيد منذ إعلان الهدنة، وهو ما يعكس تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية وإصرارها على استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.

التنسيق مع الإدارة الأمريكية

وفي سياق الحديث عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح الهباش أن الجانب الفلسطيني تعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن والخطة الأمريكية باعتبارها مدخلا لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، مؤكدا أهمية الدور المصري في التنسيق مع واشنطن لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق الاستقرار، ومنع إسرائيل من فرض حلول أحادية.

مواقف عربية تجاه معبر رفح

وأعرب وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر عن قلق بالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف إخراج سكان غزة نحو الأراضي المصرية.



وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب التي تشمل فتح المعبر في الاتجاهين وضمان حرية الحركة دون إجبار السكان على المغادرة، مع توفير الظروف الملائمة لبقائهم وبناء مستقبلهم داخل وطنهم.

كأس العالم 2026

تشارك شخصيات بارزة من الدول المضيفة الثلاث: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة، في مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026.

وقد حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفعالية، مرحبا بالمنتخبات ومتمنيا بطولة ناجحة، فيما شددت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم على حرص بلادها على تقديم تجربة مميزة للفرق والجماهير.

أونروا: مأساة إنسانية غير مسبوقة

وكشف فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث نتيجة الحرب، التي خلفت عشرات الآلاف من الإصابات الدائمة وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وصعوبة حصول الضحايا على العلاج وإعادة التأهيل.

ترامب يفوز بجائزة فيفا للسلام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسخة الأولى من "جائزة فيفا للسلام"، تقديرا لجهوده السياسية التي ساعدت في خفض التوترات خلال العام الماضي، وفق معايير اللجنة المُنشأة حديثا.

وأثار القرار ردود فعل واسعة بين مرحب ومتحفظ، نظرا للطابع السياسي غير المعتاد لمثل هذه الجوائز الرياضية.

صفقة عسكرية أمريكية للبنان

وأعلن البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات ومركبات تكتيكية للجيش اللبناني بقيمة تقارب 90.5 مليون دولار، بهدف تعزيز جاهزيته وقدراته العملياتية في ظل التحديات الأمنية، في إطار سياسة دعم المؤسسات العسكرية اللبنانية وتقوية الشراكة الأمنية بين البلدين.