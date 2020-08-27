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أخبار العالم

مسئول: أمريكا ستساعد في تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول أمريكي مساء أمس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستساعد في تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل إذا دعت الحاجة، وذلك تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنامة. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي قوله: "إذا كان بإمكاننا أن نساعد في تسهيل التطبيع مع البحرين فنحن مستعدون".

وأضاف "أعتقد أن قرار الإمارات يخلق مناخا يجعل من الأسهل أن تحذو دولة أخرى حذوها، والمزيد من الدول بعد ذلك".

ويقوم بومبيو بجولة في الشرق الأوسط بعد الإعلان في 13 أغسطس عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية.

ولدى وصوله إلى البحرين أمس، الأربعاء، قال بومبيو إنه من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. وتضمنت جولة بومبيو زيارة القدس والسودان والبحرين والإمارات وسيتوجه إلى سلطنة عمان غدا الخميس.

وكانت البحرين قد رحبت بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بعد وقت قصير من الإعلان عنه وقالت إنه يعزز فرص السلام في المنطقة.
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