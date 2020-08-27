يحفز جهاز المناعة.. نوع مهمل من الفواكه يعالج البروستاتا







3- التين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.





4- التين الشوكى يحافظ على صحة شعرك و يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.





5- يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.



