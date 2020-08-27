AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يحفز جهاز المناعة.. نوع مهمل من الفواكه يعالج البروستاتا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

 فوائد  التين الشوكى  لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.


1- فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على  أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.

2- التين الشوكي غنى بفيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

3- التين الشوكى    يحفز حركة  الأمعاء  ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

4- التين الشوكى يحافظ على صحة شعرك و يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.

5- يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع تساقط الشعر.. تعرف على فوائد زيت الأرجان

ماذا يحدث حال تناولك التين الشوكي الأحمر يوميا؟

فوائد التين الشوكى لصحة القلب وللجنس .. تعرفي عليها

نوع مهمل من الفواكه يرفع مناعتك ويحميك من الكوليسترول

نوع مهمل من الفواكه يحارب الكوليسترول.. تعرفى عليه

هيشان الشعر وتأخر الشيخوخة.. 7 فوائد لـ زيت الأرجان

ترشيحاتنا

خال طفل العجانة: صاحب المخبز عاوز يعمل لنا عيش بدم ابننا

مع الشناوي.. أحمد فتحي يحتفل بفوز الأهلي على الجونة.. شاهد

المعاش مبيكفيش.. معاناة حفيدة زعيم الاقتصاد طلعت حرب في أوضة فوق السطح.. شاهد

تميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

أخبار الرياضة.. الخطيب يطرد مندوبي مرتضى منصور ..الطلائع بطل مرتبط اليد.. بايرن ميونخ يرفض ميسي

ضربة جديدة للمهرجانات.. هانى شاكر يمنع عمر كمال وحسن شاكوش من الغناء فى تونس .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عامين من الخطوبة.. عروس تتلقى خبرا صادما والسبب «خاتم ألماظ»

على الموضة.. 10 صور تكشف إطلالات هيدي كرم في عيد ميلادها

بثروة قدرها 5 ملايين دولار.. طالبة جامعية تتحول إلى مليونيرة في لمح البصر