يحفز جهاز المناعة.. نوع مهمل من الفواكه يعالج البروستاتا

فوائد التين الشوكى لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.
1- فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.
2- التين الشوكي غنى بفيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.
3- التين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.
4- التين الشوكى يحافظ على صحة شعرك و يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.
5- يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.