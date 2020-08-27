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رياضة

والد مروان محسن: ابني نسمة وكل أصدقائه في الأهلي بيحبوه.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:00 ص
مروان محسن،
مروان محسن،
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قال محسن ثروت، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نجله يحب النادي الأهلي، وما حدث له من عدم تسجيل، هو سوء توفيق.

وأضاف والد مروان محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «مروان محسن مهاجم نيته سليمة وبيحب الأهلي، وعدم تسجيله مش نهاية المطاف أو الأهلي يخسر، خصوصًا أن الأهلي على الصدارة».

واستكمل حديثه، أن الهجوم على مروان محسن أثر بشكل سلبي على اللاعب وأسرته بالكامل، إلا أن دعوات محبيه ودعم النادي وزملائه له دفعه للتسجيل في مباراة اليوم.

وتابع أن مروان محسن طالبه بضرورة عدم عمل أي مداخلات لا سيما أنها تؤثر عليه، لذلك رفض عمل مداخلات أو الظهور ضيفًا في أي برامج، ما دفعني للموافقة على طلبه إلى أن وفقه الله بالهدف الذي سجله.

واختتم تصريحاته: «مروان ده نسمة وكل اللاعيبة بتحبه ويكفي إن الناس كلها وقفت جنبه، وشيخ المحللين طه إسماعيل بعت لي اعتذار عن انتقاده لمروان محسن والحمد لله ربنا نصف الأهلي بالفوز النهاردة».
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