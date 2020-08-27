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تكنولوجيا

أغلى من سامسونج Z Flip.. تسريبات تكشف سعر الهاتف القابل للدوران LG Wing.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 م
هاتف LG Wing
هاتف LG Wing
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شيماء عبد المنعم
تتجه شركة إل جي LG، لتصنيع فئة جديدة من الهواتف الذكية، بتصميم يأتي لأول مرة في عالم الهواتف المحمولة، حيث تعمل الشركة الكورية على تطوير هاتف ذكي ئثاني الشاشة. 

ونشر موقع "androidauthority" التقني، مقطع فيديو لهاتف شركة إل جي الذكي ثنائي الشاشة الذي يحمل الرمز Wing، حيث أظهر المقطع الذي لا يتعد الـ 10 ثوان، تصميم الذي يأتي بشاشة رئيية في وضع رأسي وشاشة ثانوية على الجانب الأيمن من الجهاز.

ووفقا لتقرير صادر عن الموقع الكوري Korean Herald: :"أن الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي Wing – سيقدم شاشة رئيسية بقياس 6.8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ثانوية مربعة الشكل بنسبة أبعاد 1:1 وبقياس 4 بوصة".

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف القابل للدوران حول محور للكشف عن شاشة ثانوية تحتها في الأسواق الكورية، بسعر 1600 دوار أمريكي، مما يجعله أغلى هاتف ذكي تقدم شركة إل جي LG حتى الآن، وأغلى من هات سامسونج الرائد Samsung Galaxy Z Flip، والذييأتي بسعر 1260 دولارا أمريكيا.

وإلى جانب تصميم الشاشة القابل للدوران، يمك للمستخدم استخدام الشاشة الثانوية لأداء المهام المتعددة، مثل عرض الصور على الشاشة الرئيسية، والوصول إلى أدوات تحرير الصور على الشاشة الثانوية الرد على المكالمات الهاتفية، حيث تعمل الشاشة الثونية كجهاز منفصل.

ويستخدم السائق شاشة هاتف وينج الكبيرة في مقطع الفيديو لاستخدام تطبيق الملاحة للتنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مع عناصر التحكم في الموسيقى على الشاشة الثانوية، والتي قام بالرد من خلالها على المكالمة الهاتفية، بدون حجب المعرو على الشاشة الأكبر.
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