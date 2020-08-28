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محافظات

حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:03 ص
أهالي عزبة ابو محسب
أهالي عزبة ابو محسب بالشرقية يصرخون: لا أنارة علي الطريق
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محمد الطحاوي

 تقدم أهالي عزبة ابو محسب وقرية 7 الصالحية الأحرار التابعين للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية بإستغاثة عاجلة الي الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والمسئولين بمركز ومدينة الحسينية بالنظر إلى الوضع الخطير لما أل اليه الوضع علي الطريق الرابط بين مفارق قرية 7 الصالحية وقرية 5 الصالحية عزبة الصعايدة وخاصة لعدم وجود اي إنارة تذكر علي الطريق مما يعرض حياتهم للخطر.

 

بهذة الكلمات تقدم أهالي عزبة ابو محسب استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد والتي أكدو فيها ان أملهم معلقة بسرعة إستجابة محافظة الشرقية رحمة بهم وبأطفالهم وبحيوانتهم وخاصة اه يعد هذا الطريق محوريا ويربط بين محافظات الإسماعلية والشرقية ولا توجد عليه أي إنارة تذكر.

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وأضاف الأهالى أنهم بالفعل تقدموا بعدد من الاستغاثات وطلبات التزكية من أحد أعضاء مجلس النواب وجاءت الموافقة علي صرف 100 عمود إنارة من خارج ميزانية المحافظة ولكن عند التنفيذ لم تأتي أي بشرة خير ولم يرو اي شئ من تلك الأعمدة.

 

وأشار الأهالي أنهم يخشون من وقوع الكوارث والحوادث على الطريق ليلا بسبب الظلام الدامس مما جعلهم يلجئون الي مناشدة الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية ووزير التنمية المحلية ووزير الكهرباء والطاقة والمسئولين بشبكة كهرباء القناة بسرعة التدخل وإصدار توجيهات بتوفير اي أعمدة وشباب القرية وأهلها مستعدون للمشاركة في إستكمال الباقي وخاصة ان الوحدة المحلية قامت برفع المساحة التي تحتاج الي أعمدة علي الطبيعة وبالرسم الكروكي .

حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
حياتنا في خطر..أهالي عزبة أبو محسب بالشرقية يصرخون: لا إنارة على الطريق..شاهد
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