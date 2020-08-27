للإطلاع على آخر المستجدات.. تجارية الإسماعيلية تستقبل أول دفعة من أصحاب "قرض مستورة"

استقبل المهندس احمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية أمس الأربعاء الموافق 26 أغسطس بمقر الغرفة مسؤولي بنك ناصر الاجتماعي بالفرع الرئيسي بالقاهرة وفرع البنك بالإسماعيلية للإطلاع على آخر مستجدات صرف القروض لبرنامج مستورة لسيدات الإسماعيلية وذلك بحضور أول دفعه من السيدات اللاتي تسلمن القروض.





وقالت الدكتوره دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال أنه تم مناقشة خطة العمل القادمه الخاصة بهن والاتفاق على سرعة استكمال تنفيذ القروض لبقية المتقدمات عن طريق غرفة الإسماعيلية.





وقدم شريف رفاعي مسئول قرض مستوره على مستوى الجمهوريه شرحا وافيا عن خمات البنك والبرامج الأخرى التي يقدمها البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك خاصة الشابات والشباب وذلك بحضور كل من : آمال ابراهيم نائب سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة وأعضاء سيدات الأعمال بالغرفة ورشا جمال مسئول القروض الاجتماعية ببنك ناصر الاجتماعي والتي قامت بالرد على استفسارات السيدات اللاتي حضرن الاجتماع.





وطالب المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة بعمل لقاء سريع مع شباب الأعمال بالغرفة لمناقشتهم في كيفية استفادة شباب الأعمال من قروض البنك التي تقدم بدون أي فوائد ووافق في الوقت نفسه على أن يشارك بنك ناصر الاجتماعي في معرض اهلا مدارس الذي سيتم افتتاحه من الفترة 3 أكتوبر لنهاية الشهر القادم .





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