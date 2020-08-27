AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للإطلاع على آخر المستجدات.. تجارية الإسماعيلية تستقبل أول دفعة من أصحاب "قرض مستورة"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
استقبل المهندس احمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية أمس الأربعاء الموافق 26 أغسطس بمقر الغرفة مسؤولي بنك ناصر الاجتماعي بالفرع الرئيسي بالقاهرة وفرع البنك بالإسماعيلية للإطلاع على آخر مستجدات صرف القروض لبرنامج مستورة لسيدات الإسماعيلية وذلك بحضور أول دفعه من السيدات اللاتي تسلمن القروض.

وقالت الدكتوره دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال أنه تم مناقشة خطة العمل القادمه الخاصة بهن والاتفاق على سرعة استكمال تنفيذ القروض لبقية المتقدمات عن طريق غرفة الإسماعيلية.

وقدم شريف رفاعي مسئول قرض مستوره على مستوى الجمهوريه شرحا وافيا عن خمات البنك والبرامج الأخرى التي يقدمها البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك خاصة الشابات والشباب وذلك بحضور كل من : آمال ابراهيم نائب سيدات الأعمال وعضو مجلس الإدارة وأعضاء سيدات الأعمال بالغرفة ورشا جمال مسئول القروض الاجتماعية ببنك ناصر الاجتماعي والتي قامت بالرد على استفسارات السيدات اللاتي حضرن الاجتماع.

وطالب المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة بعمل لقاء سريع مع شباب الأعمال بالغرفة لمناقشتهم في كيفية استفادة شباب الأعمال من قروض البنك التي تقدم بدون أي فوائد ووافق في الوقت نفسه على أن يشارك بنك ناصر الاجتماعي في معرض اهلا مدارس الذي سيتم افتتاحه من الفترة 3 أكتوبر لنهاية الشهر القادم .

اقرأ أيضا: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور ممثلات لـ 22 قرية.. سيدات الأعمال غرفة الإسماعيلية يعرضن فوائد قرض مستورة بالمنايف

العدل توافق على فتح مكتب للشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

الانتهاء من تسلم أوراق الدفعة الأولى لـ قرض مستورة بالإسماعيلية

تجارية الإسماعيلية: العدل توافق على إنشاء مكتب شهر عقاري بمقر الغرفة

150 ألف جنيه تبرعا من الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية لمعالجة آثار كورونا

غرفة الجيزة تتعاون مع البنك الزراعي لتنمية الثروة الداجنة

ترشيحاتنا

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

حريق ضخم بالكويت وفرق الإطفاء تتمكن من إخماده

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا.. علي جمعة يجيب

حفيدة "طلعت حرب" تعيش فوق السطوح.. والحكومة تتحرك لرعايتها

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

زوجة أخى طردتنى.. القصة الكاملة لمعاناة حفيدة طلعت حرب فى غرفة فوق السطح..فيديو

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني