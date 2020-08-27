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ديني

12 كلمة تحميك من الفزع

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:10 م
12 كلمة تحميك من
12 كلمة تحميك من الفزع
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلمات نحمي بها أنفسنا من الفزع: أ(عوذُ بكلماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن غَضَبِهِ وشرِّ عِبادِهِ، ومِن هَمَزاتِ الشَّياطِينِ، وأنْ يحضرُون).

وأضاف الجفري عبر فيسبوك: "وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه".

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى-، وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الوقاية من الحسد؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- يقينا من كل مكروه وسوء.

واختتم بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتين يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.
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