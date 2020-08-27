النائب حسانين توفيق: إطلاق "مصر الرقمية" يؤكد جدية الدولة نحو حلم المصريين في التحول الرقمي

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق خدمات " مصر الرقمية" تجريبًيا لتقديم الخدمات للمواطنين قفزة نوعية، تؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق حلم التحول الرقمي الذي ظل يراود المصريين طوال السنوات الماضية وتحويله إلى حقيقة على أرض مصر، موضحًا أن هذا الانجاز نتاج جهود مضنية وعمل دؤوب لمؤسسات مصر المختلفة من أجل التيسير على المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية الكبيرة في العالم.





جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدًا أن ميكنة العديد من الخدمات الحكومية شديدة الصلة بالمواطنين ومصالحهم، لها العديد من المزايا سواء فيما يتعلق بالتخلص من أعباء الروتين والبيروقراطية وتوفير الوقت والنفقات ومواجهة الفساد الذي أرق المواطن وانتهك حقوقه، أو التوقيت المناسب في ظل وباء فيروس كورونا الذي فرض واقعًا جديدًا وأوضح أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية للاقتصاد والإدارة والمجتمع وعزز فكرة إنشاء بيئة رقمية.





واختتم عضو مجلس الشيوخ ، بالتأكيد على أن ذكاء وتعاظم الدول الفترة القادمة سيحدده مدى قدرتها على اتخاذ خطوات سريعة نحو التحول الرقمي وتطبيقه في كافة القطاعات والخدمات، مشددًا على ضرورة أن يتم ترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين، فضلًا عن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في تطوير تقنيات التحول الرقمي في مصر.