491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إجراء أكثر من 68 ألف فحص جديد والكشف عن 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 402 حالة شفاء.





ويسعى العالم اليوم على قدم وساق للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا والوصول إلى الحل النهائي، وتخليص العالم من كابوس كورونا والتباعد الاجتماعي وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.









وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن فئة البدناء لن تحصل على نفس سرعة الاستجابة لأي لقاح من لقاحات كورونا باختصار بسبب أن البدانة تؤثر على استجابة جهاز المناعة لأي دواء.





وتوضح الدراسة أن البدناء يذهبون إلى الطبيب بنسبة 50% أكثر من الأشخاص العادية بسبب الأمراض المزمنة التي يتعرضون إليها نتيجة لبدانتهم، أبرزها أمراض الكوليسترول والأزمات القلبية بسبب انسداد الشرايين بالدهون.





وأكدت أن البدانة ليست السبب الأول في فشل العلاج من كورونا بأي لقاح جديد، إلا أن السبب الأساسي أن البدناء لديهم ارتفاع نسبي في السكر في كثير من الأحيان وعدم القدرة على التحكم في الأنسولين بالجسم، وبالتالي انتفاخ الأوعية الدموية، وعدم التحكم القدرة على التحكم بالجهاز المناعي.



