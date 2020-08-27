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سيارات

في ثوبها الجديد .. مواصفات أوبل استرا 2021

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:16 م
في ثوبها الجديد ..
في ثوبها الجديد .. مواصفات أوبل استرا 2021
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منة الله عبد الحميد
تحتل السيارات السيدان جزءًا خاصًا في قلوب عشاق السيارات ولعل أشهرها سيارة أوبل استرا التي تتمتع بمحرك رباعي سعته تصل إلى 1400  سي سي تيربو قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل، فضلًا عن ناقل الحركة السداسي.

وتأتي السيارة بوضع ثبات يصل إلى 100 كم/ ساعة، في غضون 10,2 ثانية.

تعتمد أوبل استرا  على منظومة الجر الأمامي، والفرامل المانعة للانغلاق وتوفير سبل الراحة والأمان وفرامل اليد الكهربائية ومصابيح الضباب لكشف الرؤية ومثبت سرعة ونظام زكي عند ركن السيارة، فضلًا عن وجود مثبت سرعة. 

تتمتع السيارة بالعديد من الإمكانيات ووسائل ترفيهية للقائد والركاب مثل راديو وسماعات قد يصل عددها إلى 6 وفتحة USB للاستماع للأغاني.

يبلغ حجم الجنوط الرياضية 16 بوصة، ومريات جانبية كهربائية مع خاصية الطي كهربائيًا، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، يبلغ سعر تلك السيارة 304,990 آلاف جنيه. 

يذكر أن أوبل استرا  2020  كانت تتمتع بسعة محرك 1364  تريبو وقوة 200 حصان وخاصية الدفع الأمامي، وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. 


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