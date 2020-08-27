تصريح جديد لوزير خارجية إسرائيل: اتفاق السلام مع الإمارات يعكس نجاح سياسة التفاوض

خلال زيارة له إلى ألمانيا، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إن إسرائيل انتقلت من سياسة الضم والاستيطان إلى سياسة التطبيع.





وأشاد الوزير بما حدث مع الإمارات معتبرً اتفاق السلام دليل قوي جدا على أنه فقط عن طريق المفاوضات يمكننا أن نتقدم.





وعلى خلاف مايريده أشكنازي، فتتعارض مع تصريحاته، تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي صرح بعد الاتفاق مع الإمارات بأن قضية فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا زالت قائمة.





وكان أشكنازي اجتمع مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، واطلع أشكنازي في أول زيارة رسمية له الرئيس الألماني على الحادث الأمني على الحدود الشمالية قبل يومين، وشكر شتاينماير على اعتراف ألمانيا بـ"حزب الله" كـ"منظمة إرهابية"، وطالبه بالعمل حتى تقوم دول أخرى بنفس الخطوة.



