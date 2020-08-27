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حوادث

مصرع فتاة تحت عجلات القطار ببني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:14 م
عجلات القطار
عجلات القطار
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محمد عبدالحليم
لقيت "فتاة " في العقد الثاني من عمرها  مصرعها اليوم الخميس دهسها أحد قطارات الوجه القبلي وحول جثتها الى أشلاء، بمزلقان الشاملة، بمدينة بني سويف، وتم نقل أشلاء الجثة الى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.


كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر بمزلقان الشاملة، بمدينة بني سويف.




ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارة نقلت أشلاء جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.


وبالانتقال والفحص تبين ان المتوفاة تدعى "عليا أ.ح" 16 سنة، مقيمة قرية شريف باشا بمركز بني سويف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.
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