مهرجان كبير في افتتاح دار ضيافة أطفال السرطان وأسرهم بالسيدة زينب

في مهرجان كبير، ووسط أجواء احتفالية، تم ظهر الخميس إفتتاح دار ضيافة حفيظة النواوي للرعاية الاجتناعية لاستضافة أسر مرضي السرطان وأطفالهم بشارع زين العابدين بالسيدة زينب.





أشرف علي تنظيم الحفل أمين صندوق مؤسسة حفيظة النواوي للرعاية الاجتماعية "أيمن أبوبكر" وبإشراف كل من د شريف الجبلي والمهندس أشرف الشيتي ومحمد أبوبكر رئيس مجلس الادارة





وشارك بالحضور العديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، يتقدمهم الأمين ألدودو سفير تشاد بمصر، ود عبدالراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم والنائبان مصطفي بكري عضو مجلس النواب ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ ود أيمن عبدالموجود وكيل أول وزارة التضامن و محمد السيد وكيل الوزارة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والمستشار القانوني أشرف وصال وممثلون لمؤسسة الأهرام والعديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع.





وقد أشاد المشاركون في الحفل بالمستوي الراقي والمتقدم والمتكامل لدار الضيافة،حيث وفرت الادارة كافة الاحتياجات اللازمة لخدمة أطفال مرضي السرطان وذويهم.