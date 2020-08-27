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أخبار العالم

تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:16 م
ضيو مطوك
ضيو مطوك
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قسم الخارجي
ذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح عضو لجنة الوساطة لمفاوضات السلام بين الحكومة  والجبهة الثورية، د. ضيو مطوك، انهم يعملون حاليا مع  ٣ لجان لمراجعة الاوراق وهي، لجنة مراجعة ورقة البروتوكول السياسي لمسار دارفور، ولجنة مراجعة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، ولجنة مراجعة البروتوكول السياسي للمنطقتين.

الجدير بالذكر أنه كان محدد يوم ٢٨ من الشهر الجاري موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكل فصائلها.
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