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رياضة

عمرو مرعي يقود هجوم مصر المقاصة أمام وادي دجلة في الدوري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:27 م
مصر المقاصة أمام
مصر المقاصة أمام وادي دجلة
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محمد رشاد
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ22 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي.

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم.

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يذكر أن فريق مصر المقاصة يدخل اللقاء برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري، فيما يدخل وادي دجلة المباراة برصيد 20 نقطة في المركز الـ16 بعد تعادلة الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف.
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