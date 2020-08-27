عمرو مرعي يقود هجوم مصر المقاصة أمام وادي دجلة في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ22 للدوري.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:





حراسة المرمى: محمود حمدي.





خط الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي.





خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم.





الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.





ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.



