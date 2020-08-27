سمير فرج: بن لادن أخذ 5 مليارات دولار دعما من أمريكا ولكنه انقلب ضدها

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن الحروب تتطور بمرور الزمن، فبدأنا بحروب الجيل الأول، فالمعابد الفرعونية قالت إن أول جيش فى التاريخ هو الجيش المصرى، من خلال التجمعات الكبيرة، وجها لوجه بالقوس والرمح، واستمر هذا الوضع، حتى ظهرت حروب الجيل الثانى، وهى البارود، فرأينا البندقية والمدفع، وهذه كانت ميزة نابليون بونابرت، فالتشكيلات تدخل الحروب بالبندقية، ثم حروب الجيل الثالث، وحدثت بالدبابة والطائرات والمدافع والصواريخ، وشهدنا فيها الحربين العالمية الأولى والثانية.





وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن حروب الجيل الثالث تنقسم إلى الحروب المعروفة للجميع، وحرب نووية، وهذه لم تحدث من قبل، بل حدثت ضربة ذرية فقط، من أمريكا ضد اليابان بسبب تدمير الأخيرة لأسطول أمريكا.





وتابع فرج: ظهر مصطلح الحرب بالوكالة، وأكبر خسائر خسرتها أمريكا فى حياتها فى حرب فايتنام، ويقدر بحوالى 58 ألف قتيل، وبالتالى فكرت إدارة البحوث والتطوير، ففكرت فى الحرب بالوكالة، وبالفعل نفذوا الفكرة فى أفغانستان، خوفا من قدوم السوفيت، فأستغلوا المجاهدين، بحجة أن الروس ملحدون، ومنحت أمريكا بن لادن 5 مليارات دولار لمحاربة الشيوعيين فى أفغانستان.





واستطرد فرج: أمريكا حضرت بن لادن الذى أنشأ تنظيم القاعدة، فتحول الأمر ضدهم، ولكن فشل مشروع الحرب بالوكالة، لأن تنظيم بن لادن أخرج الدواعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.





وأكد فرج، أن عقيدة مصر هى الدفاع الثابث، ولكن فى الغرب الدفاع المتحرك، وهو نفس أسلوب إسرائيل فى سيناء، وفى حرب أكتوبر 73، أثبتت مصر، فشل فكرة الدفاع المتحرك، وهو ما جعل البنتاجون تفكر فى تطوير هذه المنظومة الدفاعية.