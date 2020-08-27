المقاولون يتقدم على الزمالك بالهدف الأول.. فيديو





ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.





سجل لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق مراوغة رائعة بعد تسلمه الكرك من امير عابد الذي مرر له الكرة بينيه من فوق اللاعبين وأسكنها الشباك.





تعرض نجم الزمالك حازم امام الى اصابة اضطر كارتيرون لتبديله والدفع بمحمد عبد الغني في الجبهة اليمنى.