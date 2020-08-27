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رياضة

المقاولون يتقدم على الزمالك بالهدف الأول.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:20 م
لويس ادوارد
لويس ادوارد
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول للمقاولون العرب من التقدم بالهدف الاول على منافسه الزمالك في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة.


ويواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق مراوغة رائعة بعد تسلمه الكرك من امير عابد الذي مرر له الكرة بينيه من فوق اللاعبين وأسكنها الشباك. 

تعرض نجم الزمالك حازم امام الى اصابة اضطر كارتيرون لتبديله والدفع بمحمد عبد الغني في الجبهة اليمنى. 
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