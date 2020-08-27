قدمن أنفسهن لراغبي المتعة الحرام.. ضبط 4 سيدات بينهن 3 طالبات في المنصورة

تمكن ضباط مباحث شرطة الآداب بمديرية أمن الدقهلية اليوم، من القاء القبض علي 4 سيدات بينهن 3 طالبات لاتهامهن بالقيام بأعمال منافية للآداب بمدينة المنصورة وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بقيام 4 فتيات بأعمال منافية للأداب وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.





وتوصلت التحريات أنهن: ولاء إ. م.، 20 عاما لا تعمل، وشقيقتها أسماء، 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتقيمان بمدينة طلخا، و آمال أ. ط.، 23 عاما طالبة بمعهد تمريض مقيمة بالمنصورة، و إيمان ج. م.، 18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بطلخا.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد زكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبطهن وبحوزة كل منهن هاتفها المحمول.





واعترف الفتيات، بمحضر الشرطة، أن المتهمة الأولي تتولي استيقاف السيارات الملاكي بشارع الجيش بالمنصورة، وتعرض نفسها وباقي المتهمات علي الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الجنسية الحرام نظير أجر مادي يتقاسمنه فيما بينهن عقب ذلك.



