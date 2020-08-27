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أخبار العالم

الأردن يعلن حظر التجول الشامل في العاصمة والزرقاء بسبب كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، بدء حظر التجول الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن الحكومة الأردنية أصدرت قرارًا بمنع أي تجمع مُخالف لأوامر الدفاع والتدابير الصحية الاحترازية خاصة تجمعات الأفراح وبيوت العزاء، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ستشدد من رقابتها لضبط ومنع أي مخالف.

وأوضح الوزير الأردني في مؤتمر صحفي له اليوم أنه سيتم توقيف أي شخص يخالف أوامر الدفاع وينظم هذا النوع من التجمعات، لمدة 14 يومًا.

وفق ما أعلنه وزير الداخلية، وقد ثبت للجميع أثر هذه التجمعات السلبي في نقل عدوى كورونا بشكل يُحدث انتكاسة عامة للوضع الوبائي يصعب تداركها وفق ما ذكره العضايلة.

وبيًن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلان أن التشدد في الإجراءات ليس الغرض منه التضييق على المواطن، بل حمايته، وحماية صحته، وأسرته والمجتمع.
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