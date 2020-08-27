القوات العراقية تحبط مخططا إرهابيا في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة بغداد مساء اليوم.





وقالت الخلية في بيان مقتضب: "بناء على معلومات استخبارية استطاعت قواتنا الأمنية إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء اليوم في قاطع الرصافة من العاصمة بغداد".





جدير بالذكر أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية ببغداد.





وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر.