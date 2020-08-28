شعبة الذهب تكشف عن سعر جرام «المصنعية»: «الحد الأقصى غير محدد».. فيديو

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سعر المصنعية لا يدخل في جيب التجار.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعية تتحدد بعدة عوامل، وأن هناك تكنولوجيا في التصنيع يتم استخدامها خلال صناعة الذهب.
وحدد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن بداية سعر المصنعية لجرام الذهب تبدأ من 25 جنيهًا، موضحا أن السعر الأقصى للمصنعية لا يستطيع تحديده، فهو يرجع لعدة عوامل فهناك مشغولات يتم صناعتها يدويًا.