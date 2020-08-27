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مديريات الأٌوقاف في 4 محافظات تستقبل لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:10 م
مديريات الأٌوقاف
مديريات الأٌوقاف في 4 محافظات تستقبل لحوم الأضاحي لتوزيعها
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عبد الرحمن محمد
استقبلت مديريات الأوقاف في محافظات القليوبية – المنوفية – الجيزة – كفر الشيخ، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف.

ووزعت الوزارة لحوم الأضاحي على المديريات، بواقع 4 طن لمحافظتي: القليوبية والجيزة و3 طن لمحافظتي المنوفية وكفر الشيخ، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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